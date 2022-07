Lublin: Kościół św. Jozafata będzie cerkwią? To zależy od decyzji archidiecezji lubelskiej

Duszpasterstwo greckokatolickie w Lublinie obchodzi 35. rocznicę reaktywacji. Z tej okazji w kościele pw. św. Jozafata przy ul. Zielonej odbyły się uroczystości z udziałem biskupów z Ukrainy, USA, Niemiec i Polski. Miejsce obchodów nie jest przypadkowe.

Jak zaznacza ks. Batruch, ul. Zielona jest ważnym miejscem dla Kościoła greckokatolickiego.

- Już przed wojną wspólnota greckokatolicka gromadziła się przy kościele św. Jozafata, który pełnił funkcję kościoła seminaryjnego - opowiada ks. mitrat. - Przy ul. Zielonej mieściło się seminarium misyjne, które kształciło duchownych birytualistów do pracy w Związku Sowieckim - dodaje.

Po drugiej wojnie nabożeństwa w Lublinie odbywały się okazjonalnie. Na początku lat 50. studiował tutaj bazylianin, późniejszy prowincjał Jozafat Romanek i on, we współpracy z infułatem Zbigniewem Starnawskim organizowali nabożeństwa w kościele św. Jozafata, czy w kościele akademickim. Gdy pod koniec lat 50. w Lublinie była możliwość studiowania w seminarium kleryków greckokatolickich, przyjeżdżali tu ich opiekunowie z Przemyśla, którzy odwiedzali kleryków i okazjonalnie odprawiali dla miejscowych grekokatolików liturgie. Najczęściej to był właśnie kościół św. Jozafata, albo kościół pw. Nawrócenia św. Pawła. Od połowy lat 80. były to już systematyczne liturgie każdej niedzieli.