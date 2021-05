Lublin: Kuba walczy z glejakiem. Jedynym ratunkiem kosztowna terapia w USA

Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się we wrześniu. - Wtedy jeszcze nic nie wskazywało, że diagnoza będzie tak druzgocąca – mówi Renata Krawiec, mama chłopca.

Kuba trenuję piłkę nożną w KS Lublinianka. Po jednym z treningów zaczął się skarżyć, że widzi podwójnie.

- Poszliśmy najpierw do okulisty, ale niczego nie stwierdził. Odesłał nas do neurologa. Trafiliśmy do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Kubie zrobiono tomografię, ale też niczego niepokojącego nie zauważono. Znowu odesłano nas do okulisty - opowiada Renata Krawiec.