Lublin: „Lato w mieście” pełne atrakcji Klaudia Olender

Ratusz jak co roku, przedstawił obszerną ofertę warsztatów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, adresowanych do dzieci i młodzieży Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Przed nami pierwszy tydzień wakacji. Jak spędzić aktywnie ten czas w Lublinie? Ratusz jak co roku, przedstawił obszerną ofertę warsztatów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, adresowanych do dzieci i młodzieży. To na pewno świetna okazja do wspólnej zabawy i nadrobienia zaległości w kontaktach z rówieśnikami, zwłaszcza po tylu miesiącach zdalnej nauki przed komputerem. I choć zapisy ruszyły już dwa tygodnie temu, to można jeszcze załapać się na ciekawe wydarzenia.