Lublin. Ma na koncie ponad 50 wyłudzeń pożyczek. Przed służbami ukrywał się... w domu

Poszukiwania za 40-latkiem trwały ponad 1,5 roku. Za mężczyzną wydano list gończy w związku, z przestępstwami, których się dopuścił, a specjalizował się w zaciąganiu pożyczek. Łącznie w zarzucie znalazło się 50 wyłudzeń pieniędzy.

Na trop 40-latka wpadli policjanci zajmujący się poszukiwaniami. Funkcjonariusze ustalili, że obecnie ukrywa się on w jednym z mieszkań na terenie Warszawy. Policjanci z Lublina bardzo dokładnie zaplanowali zatrzymanie. Jednak gdy zapukali do drzwi, okazało się, że 40-latek próbuje udawać, że nie ma go w lokalu.