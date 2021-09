Lublin ma nowego honorowego obywatela. To Tomasz Wójtowicz, siatkarz, złoty medalista z Montrealu. Zobacz zdjęcia z uroczystości Artur Jurkowski

- Honor jaki mnie spotyka jest niewątpliwie porównywalny do zdobycia olimpijskiego złota - przekonuje Tomasz Wójtowicz. Wybitny polski siatkarz odebrał w Trybunale Koronnym tytuł Honorowego Obywatela Lublina. Jest 16 osobą, której to wyróżnienie zostało do tej pory wręczone.