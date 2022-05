Lublin. Majątki lubelskich radnych miejskich. Ile mają w portfelach?

Oświadczenia majątkowe to element przejrzystości życia publicznego. Radni składają je co roku podczas trwania kadencji, ponadto na jej rozpoczęcie oraz zakończenie. Można z nich się dowiedzieć, czy radni są oszczędni, czy mają papiery wartościowe. To też źródło wiedzy o tym, gdzie są zatrudnieni oraz jakie mają pobory.

Oświadczenia są jawne. Można je obejrzeć na stronie internetowej ratusza. Radny, który nie złoży oświadczenia majątkowego „z automatu” traci mandat. Aby je poznać kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.