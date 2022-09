Lublin. „Marsz Różowej Wstążki” przeszedł deptakiem Krakowskiego Przedmieścia Łukasz Kaczanowski

W piątek (9 września) lubelskim deptakiem przeszedł „Marsz Różowej Wstążki". Ideą wydarzenia było zachęcenie kobiet do wykonywania regularnych badań profilaktycznych. Marsz wyruszył o godz. 14:30 z placu Łokietka, skąd uczestnicy przeszli do Placu Litewskiego. Tam do godz. 17:00 była możliwość zapisania się na badanie mammograficzne i porozmawiania z członkiniami Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek. To one, wspólnie z Miastem Lublin, zorganizowały tę akcję. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!