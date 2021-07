Lublin. Masakra w kamienicy przy 3 Maja. Zatłukł rodziców młotkiem, bo nie pozwolili na ślub

„Wąski przedpokój. Na środku plama nie zastygłej jeszcze krwi! Przy ścianie leży przewrócone krzesło z wyłamanym oparciem. Na lewo wiodą drzwi do sypialni, w której jeszcze przedwczoraj w nocy spali małżonkowie Franciszka i Mieczysław Gorzelowie” - tak miejsce zbrodni opisywał „Kurier Lubelski" z 27 marca 1957 r. Wówczas jeszcze w mieszkaniu przy ul. 3 Maja pracowali milicjanci, prokurator i lekarz medycyny sądowej. Poszukiwano najdrobniejszych śladów, które mogłyby rzucić światło na potworny mord. „W trakcie oględzin w rogu drzwi wejściowych znaleziono ciężki żelazny klucz francuski owinięty w papier. A więc tym narzędziem pozbawiono życia Gorzelów?” - pytał dziennikarz „Kuriera Lubelskiego".

Wstępne ustalenia śledczych były następujące: Gorzelowie wstali z łóżka 25 marca o godz. 6.15. Mieczysław poszedł do łazienki, a następnie do kuchni. Tam usłyszał pukanie do drzwi. Otworzyła jego żona. Zabójca najpierw pozbawił życia Franciszkę, a następnie Mieczysława. Dwie godziny później na zwłoki rodziców natrafił najstarszy syn, który przyszedł naprawić kran.

„Kurier Lubelski" z 1957 r.

Początkowo śledczy podejrzewają, że do podwójnego zabójstwa doszło na tle rabunkowym. Wątpliwości budził jednak brak śladów włamania i drogi zegarek pozostawiony na ręku ofiary. Pod uwagę brane były także motywy polityczne.