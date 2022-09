Lublin. Miała przy sobie ponad 300 gramów narkotyków - została zatrzymana

Policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową w Lublinie zatrzymali kobietę na terenie powiatu włodawskiego. Młoda kobieta była zaskoczona aresztowaniem. Miała przy sobie ponad 300 gramów substancji psychotropowej 3CMC. W czynnościach uczestniczyli też mundurowi z Włodawy.

- Policjanci wnioskują do prokuratora o wystąpienie od sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Kobieta odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków, za co może jej grozić kara do 10 lat więzienia - informuje Kamil Gołębiowski.