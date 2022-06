Lublin. Miasto będzie mieć nowe pomniki przyrody? Zobacz zdjęcia kandydatów

Obecnie w Lublinie mamy 67 pomników przyrody. Niektóre z nich to pojedyncze drzewa, inne to grupy drzew czy nawet całe szpalery. Łącznie ochroną pomnikową objętych jest 246 drzew.

Do listy pomników przyrody dopisane ma zostać 15 drzew. To 14 dębów szypułkowych z ulic: Gdańskiej, Kieleckiej, Białostockiej, Rzeszowskiej i Bohaterów Monte Cassino, oraz lipa drobnolistna, rosnąca obok Starego Gaju.

Drzewo do objęcia ochroną prawną może zgłosić każdy człowiek, spółdzielnia mieszkaniowa czy organizacja pozarządowa. Następnie bada je Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Sprawdzany jest stan zdrowia, gatunek drzewa i inne, ściśle określone parametry, które decydują, co może stać się pomnikiem przyrody, a co nie. Ponadto zgodę musi wyrazić właściciel terenu, który drzewo porasta.

Następnie konieczne jest wypełnienie stosownej dokumentacji i puszczenie jej przez odpowiednie urzędy. Finalna decyzja należy do radnych.