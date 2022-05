Lublin. Mieszkanka LSM skarży się na drzewa. „W mieszkaniach ciemno jest nawet o poranku”

- Zdaje sobie sprawę, że na świecie dzieją się ważniejsze rzeczy, jednak co roku na naszym osiedlu powtarza się ta sama sytuacja. Przez drzewa, które rosną przed oknami, do naszych mieszkań nie dochodzi światło. Ciemno jest nawet o poranku, a o godzinie 14 trzeba już palić światło. Wiem, że zieleń jest ważna dla nas wszystkich, jednak rachunki też idą w górę. Od lat walczymy z administracją o przycięcie lip, jednak za każdym razem słyszymy same wymówki - zaalarmowała nas pani Justyna, jedna z mieszkanek przy ul. Skierki 1 w Lublinie.