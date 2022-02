Lublin. Mniej autobusów i trolejbusów na ulicach. Specjalne rozkłady ze względu na ferie zimowe

Tu już druga zmiana rozkładów jazdy w lubelskiej komunikacji miejskiej na przestrzeni nieco ponad miesiąca. Poprzednią wprowadzono do 10 stycznia. Wtedy liczbę połączeń zmniejszono ze względu na wprowadzenie w szkołach nauki zdalnej. Teraz powodem są ferie rozpoczynające się od 14 lutego.

Co to oznacza dla pasażerów? – Dzień powszedni: zmniejszenie liczby kursów w godzinach porannych linii nr: 14, 26, 31 i 42 – informuje Monika Fisz z ZTM Lublin. I uzupełnia: – Zmniejszenie liczby kursów w godzinach międzyszczytowych i wieczornych linii nr 11, zmniejszenie liczby kursów w godzinach międzyszczytowych linii nr 25.

Ponadto skorygowane zostaną godziny odjazdu linii nr: 2, 20, 32, 34, 44.

W soboty znikną niektóre kursy na liniach: 7, 16 i 38.

Największe zmiany dotkną pasażerów podczas niedzielnych przejazdów. Pojazdy obsługujące linie: 2, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 55, 57, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 będą podjeżdżały na przystanki co 60 minut (obecnie pojawiają się co 50 minut). W przypadku „trójki” będzie to 65 minut (jest 50 minut).