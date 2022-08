Lublin: Moduł rzemieślniczy na Festiwalu Re:tradycja – Jarmark Jagielloński [ZOBACZ ZDJĘCIA] Małgorzata Genca Mateusz Kowalski

Jarmark Jagielloński to jedna z pouczających atrakcji zorganizowana w ramach Festiwalu Re:tradycja. W tym roku moduł rzemieślniczy rozpoczął się w sobotę (20 sierpnia) i potrwa przez 2 dni. W festiwalową sobotę uczestnicy mieli okazję na spotkanie z około 140 twórcami ludowymi, którzy pomagali im poznać kulturę i tradycje wielu regionów Polski, a także krajów sąsiednich – Litwy, Ukrainy czy Słowacji. Festiwal był okazją nie tylko do nabycia dzieł sztuki ludowej, ale przede wszystkim do zobaczenia, z jaką pasją i wprawą pracują zapraszani twórcy. Zobacz fotorelację z największego jarmarku w Polsce, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.