Lublin. MOSiR ze stratą ponad 6,5 miliona. Ale miasto i tak zadowolone z zarządu komunalnej spółki „od sportu"

Komunalna spółka wyciągnęła rękę po pomoc z kasy miasta. I ją dostała. Chodzi o 2 mln zł. - Z przeznaczeniem na dopłaty do kapitału na pokrycie straty – tłumaczy miasto zmiany w budżecie Lublina na 2021 r., na które podczas ostatniej sesji zgodzili się radni.

- Utrata przychodów z powodu zamknięcia obiektów wynikająca z ograniczeń towarzyszących pandemii wyniosła 11,2 mln zł. To porównanie całego rok 2020 do roku 2019. Jeśli chodzi o pięć pierwszych miesięcy tego roku, to w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r mówimy o utracie dochodów na poziomie 4,5 mln zł – wylicza Miłosz Bednarczyk, rzecznik MOSiR „Bystrzyca”.