Lublin: Most przy Żeglarskiej nie zamknie drogi do korzystania z budowanego po sąsiedzku węzła przesiadkowego. Kiedy pojadą tam autobusy?

Pojazdy komunikacji miejskiej będą mogły korzystać z mostu przy ul. Żeglarskiej. Dla miasta oznacza to jedno: będzie dojazd do węzła przesiadkowego i nowej pętli autobusowej, której budowa kończy się przy ul. Żeglarskiej.

Most przeszedł właśnie próby obciążeniowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystano dwa przegubowe autobusy. Pojazdy jednocześnie wjechały na obiekt. Most wytrzymał to obciążenie. - Na ekspertyzę techniczną musimy jeszcze poczekać, termin realizacji umowy to 31 maja. Ze wstępnych wniosków wynika, że ruch autobusów będzie dopuszczony – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Próby wytrzymałości mostu były związane z jego stanem technicznym. Eksperci oceniają go jako „przedawaryjny”. Aby w ogóle można było korzystać z obiektu, wprowadzono na nim poważne ograniczenia w ruchu. Po pierwsze nie mogą z niego korzystać pojazdy o masie większej niż 10 ton (ograniczenie tonażu nie dotyczy tylko komunikacji miejskiej, czyli linii 25 do Prawiednik). Po moście nie można przejeżdżać z prędkością większą niż 30 km/h.