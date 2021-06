Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej z nową atrakcją turystyczną. Zobacz zdjęcia z otwarcia Izby Pisanki Lubelskiej

NOWE Euro 2020. Skrót meczu 1/8 finału Holandia - Czechy 0:2 [WIDEO]. Czesi bliscy wyniku z 2004 roku

Euro 2020. Reprezentacja Czech zagrała solidnie w defensywie i poradziła sobie z atakami holenderskiej drużyny. Co więcej, po fatalnym błędzie Matthijsa de Ligta zespół Oranje musiał kończyć mecz w osłabieniu. Czesi wykorzystali to i dwukrotnie pokonali Maartena Stekelenburga, sensacyjnie awansując do ćwierćfinału. Na drodze naszym sąsiadom do osiągnięcia wyniku sprzed 17 lat stanie Dania. Zobaczcie najciekawsze akcje!