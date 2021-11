Lublin. Na cmentarzu przy ul. Lipowej stanęły tymczasowe tablice pogrzebowe. Upamiętniają ofiary kryzysu na granicy polsko-białoruskiej

– Ludzie dokładają znicze, przystają, czytają, co myślą, nie wiem... Ale widzą i na pewno coś myślą – napisała Alina Januszczyk, twórczyni tablic.

O konieczności pamiętania o tych osobach przypomina też lubelskie stowarzyszenie Homo Faber. – To bardzo ważne, żeby granica nie funkcjonowała tylko na obrzeżach: terytorialnie, ale też naszego myślenia. Chcemy, żeby informacje o sytuacji na granicy trafiały do serc miast, ale też do naszych serc – podkreśla Anna Dąbrowska z Homo Faber.

Dodaje, że organizacja od końca sierpnia pomaga osobom, które znajdują się na granicy polsko-białoruskiej. Monitoruje ich stan zdrowia, przekazuje żywność i ubrania i dba o dopełnienie formalności prawnych. – Osoby, którym pomagamy, nazywają nas aniołami z lasu – dodaje Anna Dąbrowska.