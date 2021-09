Lublin. Na Lubelskiego Lipca’80 kierowcy stracą jeden pas ruchu. Kolejne utrudnienia w rejonie budowanego dworca Artur Jurkowski

„Zwęzi” się jezdnia na wiadukcie, którym biegnie ul. Lubelskiego Lipca’80. Jadący w kierunku ul. Stadionowej stracą jeden pas ruchu. Wszystko to przez budowę nowych połączeń, które będą służyć do obsługi dworca metropolitalnego. Inwestycja miała zakończyć się w październiku, ale przeciągnie się do połowy 2022 r.