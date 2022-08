Lublin. Na WSEI będzie można zrobić doktorat. Uczelnia dostała status akademii

Podlegały jej osiągnięcia naukowców z okresu od 2017 do 2021 r. Ministerialna Komisja Ewaluacji Nauki brała pod lupę publikacje naukowe, granty, usługi badawcze, komercjalizację, a także wpływ działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę. Poszczególne dyscypliny naukowe były oceniane w skali pięciu kategorii – od A+ do C. Na WSEI wysoką notę dostały dwie dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja (kategoria A) oraz ekonomia i finanse (kategoria B+).

– To dla nas nowe wyzwanie i początek nowej, ciężkiej pracy. Zmiana statusu to nie zmiana nazwy, bo może zostać ta sama, ale zmiana charakteru uczelni – przekonuje prof. Mirosław Jarosz, rektor WSEI.

Awans uczelni sprawił, że władze już zastanawiają się nad zmianami w ofercie kształcenia.