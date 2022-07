Lublin. Nie zaparkujesz na Staszica. Więcej utrudnień z powodu Tour de Pologne

Pierwsza wprowadzona już zmiana to zakaz parkowania pojazdów po obu stronach ul. Staszica . – W celu usprawnienia dojazdu służb ratowniczych do szpitala – tłumaczy Góźdź.

Druga nowość to przesunięcie godziny zamknięcia ul. Wieniawskiej od ul. Bieczyńskiego. Zakaz ruchu będzie obowiązywał od piątku (29.07) od godz. 22. Ulica będzie nieprzejezdna do soboty (30.07) do ok. godz. 17, czyli do zakończenia pierwszego etapu wyścigu.

- Jednocześnie prosimy osoby, które planują podróż po mieście, o zapoznanie się z obowiązującą organizacją ruchu i funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Szczegóły są dostępne na stronie lublin.eu. Kierowców zaś prosimy, aby stosowali się do obowiązujących znaków oraz w miarę możliwości o pozostawianie samochodów poza centrum miasta – dodaje Góźdź.