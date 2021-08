Lublin: nieznany sprawca okradł 88-letnią kobietę. Trwają poszukiwania złodzieja

We wtorek (3.08) do mieszkania starszej kobiety zapukał nieznajomy. Poprosił o rozmienienie pieniędzy, a także okłamał 88-latkę, że przyszedł podarować jej warzywa od sąsiadów. Kiedy doszło do transakcji wymiany banknotów, mężczyzna zorientował się, gdzie kobieta trzyma oszczędności. Wówczas polecił jej poszukać wiaderko na warzywa. Gdy staruszka poszła na balkon po przedmiot, złodziej wykradł jej pieniądze.

Funkcjonariusze proszą o rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Najbardziej narażeni na oszustwa i kradzieże domokrążców są osoby starsze i samotne.