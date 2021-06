Lublin: "Nikt nie obroni tego miasta przed dzikami?" Myśliwy: To zwierzę jest bardzo niebezpieczne

Nie jest to nadzwyczajna sytuacja: - Dzik to najbardziej niebezpieczne zwierzę w Polsce. Są one problemem nie tylko mieszkańców Lublina, ale i całej Polski. Dziki przystosowały się do życia w środowisku silnie przekształconym przez człowieka. W mieście coraz bardziej zanika naturalny lęk przed człowiekiem. Dlatego właśnie dochodzi do konfliktów na linii człowiek - zwierzę. - mówi Andrzej Tomasiak z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie.

Dziki co roku sieją też spustoszenie na terenie ogródków działkowych