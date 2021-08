Lublin. Nocny kataklizm: zalane ulice, połamane drzewa, zniszczone samochody. „Od 20 lat czegoś takiego nie było na Czechowie" Artur Jurkowski

Kilkadziesiąt połamanych i przewróconych drzew, zniszczony plac zabaw – Ogród Saski to jedno z miejsce, które najbardziej ucierpiało w Lublinie przez nawałnicę, która przeszła nad miastem we wtorek nad ranem. Do parku nie wjedziemy jeszcze przez kilka dni. Strażacy interweniowali na terenie całego miasta ponad 400 razy.