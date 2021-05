Lublin: Nowa fontanna w parku Ludowym to nie miejskie kąpielisko. Straż miejska: Będziemy się pojawiać tam częściej

Choć regulamin, który wisi na tablicy, jasno zabrania wchodzenia do fontanny, to straż miejska nie może nikomu wręczyć mandatu za kąpiel w tym miejscu. - Regulamin nie jest prawomocny. To bardziej wskazówka, jak się zachowywać. Straż miejska może dawać mandaty za wandalizm, śmiecenie czy picie alkoholu. Samo wejście do fontanny nie jest karane - wyjaśnia pracownik. - Można jedynie pouczyć i upomnieć.