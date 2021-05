Lublin: Nowe drzewa posadzone. "Potrzebujemy ich bardziej niż nowych miejsc parkingowych". Zobacz

- Dzisiejsze sadzenie drzew jest częścią realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego z ubiegłego roku. W ramach tego w każdej dzielnicy, pod koniec wiosny, będzie posadzone jedno drzewo, jako taki symbol, że zaczynamy ten proces. Natomiast jesienią urząd miasta w każdej dzielnicy posadzi już grupę, około 20 drzew. Jest to akcja, która została zgłoszona przez mieszkańców. Cieszymy się, że możemy realizować ten proces i on pokaże, że taki kierunek jest prawidłowy w mieście. Nie potrzebujemy tylko nowego asfaltu, nowej kostki brukowej, nowych powierzchni uszczelnionych, które się nagrzewają, tylko że właśnie potrzebujemy drzew - mówił Kamiński. - Potrzebujemy ich bardziej niż nowych miejsc parkingowych - dodał.

Zachęcają także, aby pisać w tej sprawie do rzędu miasta, architektów zieleni, że takie inicjatywy są potrzebne. - Mamy świadomość, że to jeszcze czubek góry lodowej. Dzisiejsze nasadzenia to dopiero początek - podkreślał.

- Jestem podekscytowany tym, że to drzewo jest tutaj posadzone. To była też moja propozycja. Chodząc do sklepu osiedlowego będę mijał to drzewo, będę doglądał i patrzył, czy przypadkiem nie potrzebuje napić się wody - mówił Szymon Furmaniak, członek Rady Dzielnicy Dziesiąta i Lubelskiego Ruchu Miejskiego. - Myślę, że to będzie też dla ratusza sygnał, żeby nie ścinać, jak najczęściej ratować drzewa, pielęgnować, żeby ich przybywało, a nie ubywało - zauważył.