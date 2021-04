Lublin: Nowoczesny oddział gotowy na przyjęcie pacjentów z zaburzeniami rytmu serca

- Dla pacjentów z makroregionu lubelskiego otwarcie Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii w nowej lokalizacji oznacza zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznego leczenia. Kierowani tu pacjenci będą mieli zapewnioną precyzyjną diagnostykę zaburzeń rytmu serca, bardzo dobre warunki hospitalizacji i przede wszystkim możliwość skutecznego leczenia za pomocą nowoczesnego sprzętu – mówi dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii SPSK4.

Roboty budowlane w Klinice Kardiologii prowadzone były od początku marca 2020 r. Przebudowa dotyczyła powierzchni o wielkości ok. 500 metrów kwadratowych. Oddział został przeniesiony do nowej lokalizacji, w skład której wchodzą: sala operacyjna przeznaczona do zabiegów kardiologicznych, sala zabiegowa do wszczepiania rozruszników serca, sale podwyższonego nadzoru pozabiegowego: 4-osobowa oraz 1-osobowa, 5-cio osobowa sala z węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniami towarzyszącymi.