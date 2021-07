Lublin: Odławiają z Zalewu Zemborzyckiego inwazyjne gatunki żółwi. „Zaburzają równowagę w przyrodzie”

Skąd inwazyjne gatunki żółwi, niewystępujące naturalnie w polskim środowisku, wzięły się np. w Zalewie Zemborzyckim? - Wypuścili je nieodpowiedzialni właściciele - nie ma wątpliwości Bartłomiej Gorzkowski, prezes Fundacji Epicrates, która wspólnie z innymi organizacjami prowadzi odłowy.

Żółw czerwonolicy jako młody osobnik jest wielkości monety pięciozłotowej. Ale szybko rośnie. - Dorosły gad już nie jest ozdobą, a staje się kłopotliwy - potrzebuje akwaterrarium o pojemności co najmniej 400 litrów. Wtedy niestety wielu właścicieli wypuszcza je do najbliższego jeziora, rzeki czy zalewu. A one sobie doskonale radzą w naszym środowisku – tłumaczy Gorzkowski.

Wiele osób stawia pytanie – skoro tak im u nas dobrze, może niech zostaną? - Nie jest to dobry pomysł. Przez ich obecność obrywa środowisko naturalne. Wypierają rodzimego żółwia błotnego, stanowiąc dla niego konkurencję pokarmową, bo są większe i silniejsze. Zaburzają równowagę w przyrodzie m.in. zjadając znaczne ilości ikry i skrzeku. Przenoszą wirusy i bakterie, co stanowi zagrożenie m.in. dla ryb i płazów – wylicza Gorzkowski.