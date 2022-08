Lublin. Ojciec naprawiał parasole i znał go cały Lublin. Dziś jego córka Etel spełnia marzenie o żydowskim festiwalu

Impreza rozpocznie się 9 sierpnia, a zakończy 14. Obejmie swoim zasięgiem kilka najważniejszych instytucji kultury, ale swoje początki ma w nieistniejącym już warsztacie przy ul. Lubartowskiej 31. To tam Nachym Szyc profesjonalnie zajmował się każdą parasolką, która potrzebowała naprawy. A lublinian po taką usługę przychodziło dużo.

– Ojciec prowadził zakład przez ponad 50 lat w tym samym miejscu, więc znał go cały Lublin. I lubił. Jak w 1968 r. była nagonka na Żydów, wszyscy nasi polscy przyjaciele mówili: „Ale ty nie wyjeżdżasz? Zostajesz, prawda? My ciebie tu chcemy i potrzebujemy! Inni niech jadą, ale ty zostań” – wspomina ze śmiechem Etel Szyc. Kiedy to się działo, miała osiem lat, chodziła do szkoły podstawowej i muzycznej, i zaczynała snuć marzenia o byciu aktorką. Z Lublina wyjechała, ale dużo później. U schyłku lat 60. Nachym zdecydował, że rodzina nigdzie się nie wybiera. – Ojciec powiedział, że nie może wyjechać, bo ktoś musi dbać o nasze cmentarze i kultywować tradycję. Już nie żyje, ale myślę, że nawet sobie nie wyobrażał, że jego córka będzie robiła to samo co on: krzewiła żydowskość w naszym Lublinie.