Lublin. Omijaj ul. Dolną 3 Maja. Będą tam układali asfalt: 18 sierpnia wahadło, później ulica zamknięta dla ruchu

Kłopoty kierowców w dotarciu do centrum Lublina. Wszystko przez prace drogowe na ul. Dolnej 3 Maja. W środę (18 sierpnia) rano rozpoczęły się tam roboty związane z wymianą asfaltu na wysokości budowanego hotelu. Inwestycja obejmuje odcinek o długości na ok. 100metrów, między schodami prowadzącymi do ul. Niecałej a terenem komisu samochodowego. Finansuje ją spółką budująca hotel.

W środę drogowcy zaplanowali prace przy frezowaniu nawierzchni jezdni. Dolna 3 Maja została zwężona do jednego pasa. Ruch odbywa się wahadłowo. Z przejazdu korzystają wszystkie pojazdy. Choć miasto zapowiadało, że będzie on dopuszczony tylko dla komunikacji zbiorowej oraz taxi, a znaki nakazują kierowcom skręt w lewo w ul. Chmielną.

W czwartek utrudnienia będą jeszcze większe. Drogowcy zaczną układać ścieralną warstwę asfaltu. Będą to robili od razu na całej szerokości jezdni. A to oznacza, że Dolna 3 Maja zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Nie będzie można z niej korzystać w godzinach 9-13.