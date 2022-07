Lublin: Orkiestra zagra na pl. Łokietka zaraz po hejnale. To muzycy z Ukrainy

Występ rozpocznie się na placu przed ratuszem po odegraniu hejnału miejskiego, czyli tuż po godz. 12. Uwerturę do opery „Carmen” Bizeta wykona Słobożańska Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy.

Orkiestra została utworzona w 1993 r. w Charkowie. Obecnie w jej skład wchodzą młodzi muzycy z całej Ukrainy.

- Do wybuchu wojny w Ukrainie regularnie występowała podczas okolicznościowych, krajowych i międzynarodowych festiwali muzycznych oraz brała udział w konkursach. Działalność orkiestry zyskała międzynarodowe uznanie, a światowej sławy soliści przyjeżdżali do Charkowa wyłącznie po to, by móc z nią pracować – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.