Lublin. Ostatnia listopadowa kąpiel lubelskich morsów przy tamie Zalewu Zemborzyckiego. Zobacz zdjęcia Małgorzata Genca

Andrzejki 2021 za nami. A najlepszym sposobem na regenerację po zabawie do białego rana jest… zimny prysznic lub kąpiel. Ale lubelskich morsów nie trzeba zachęcać do rześkich atrakcji. Ostatnia niedziela miesiąca to kolejna okazja, by dołączyć do zwolenników kąpieli przy tamie Zalewu Zemborzyckiego. Bo tak odpoczywa się w Lublinie! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.