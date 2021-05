Lublin: Pandemia trochę odpuszcza. Na ulicę wyjedzie więcej autobusów i trolejbusów. Na których liniach krócej będziemy czekać na pojazdy?

Pasażerowie krócej będą czekać na przystankach na przyjazd autobusów i trolejbusów. Chodzi o linie 17, 26, 31, 57 i 150. Od soboty (15 maja) będą kursować – w dni powszednie w godz. 6.30 - 17 co 15 minut, a nie co 20 jak obecnie.

Do obsługi głównych linii trolejbusowych zostanie przydzielona większa liczba pojazdów przegubowych. Łatwiej będzie dotrzeć komunikacją miejską nad Zalew Zemborzycki. Wybrane kursy linii 15 zostaną wydłużone do Dąbrowy w soboty i dni świąteczne. Będą je wykonywały pojazdy przegubowe. Przegubowce pojawią się – też w soboty i dni świąteczne - na liniach 8 i 40.

Ale są też złe wiadomości. Chodzi o pasażerów linii podmiejskich, których funkcjonowanie jest współfinansowane przez gminy, przez teren których prowadzą trasy. Linia 24 do Nasutowa (gm. Niemce) zostanie zawieszona w soboty i dni świąteczne. W przypadku autobusów nr 17 do i z Głuszczyzny (gm. Głusk) nastąpi zmniejszenie liczby kursów we wszystkie dni tygodnia, zmodyfikowane będą też w sobotę godziny kursowania linii 52 do Świdnika Dużego – Leśniczówki (gm. Wólka).