Lublin. Parkingowa wolna amerykanka. Mieszkańcy Wieniawy mają dość, chcą odzyskać chodniki dla pieszych

- Samochody stają wszędzie: na chodnikach, na jezdni po prawej i po lewej stronie. Tu mieszkają głównie osoby w podeszłym wieku, jak mamy dojść np. do sklepu po codzienne zakupy? Latać? Czy nasze zdrowie i bezpieczeństwo nie jest ważne? – pyta Danuta Flis, mieszkająca przy ul. Spadochroniarzy 4. Lokatorzy z tego bloku i czterech innych: przy Al. Racławickich 32 i 34 oraz Weteranów 17 i 19 chcą dodatkowego oznakowania ulicznego. Chodzi o znak „zakaz postoju” (B-35) dla terenu między blokami Al. Racławickie 34 i Al. Racławickie 28A oraz w głębi osiedla.

- Pozostaje jedynie bardzo wąski pas ruchu dla samochodów, który niestety stał się jednocześnie pasem ruchu dla pieszych. Bardzo często, a wręcz nagminnie samochody stoją na łukach jezdni oraz blokują przejście do schodków chodnikowych, prowadzących do wejścia do bloków – opisują w piśmie do prezydenta Lublina.