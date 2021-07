Lublin: Pas zieleni ma oddzielić na Krakowskim Przedmieściu chodnik od jezdni. Pomysł „jest już na etapie uzgodnień”

To inicjatywa Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Chodzi o utworzenie pasa zieleni na Krakowskim Przedmieściu. Ma powstać na odcinku od Ewangelickiej do Wieniawskiej i mieć ok. 170 metrów długości.

Towarzystwo złożyło w tej sprawie petycję do ratusza. W treści przekonuje, że utworzenie pasa zieleni nie spowoduje ani uszczuplenia miejska dla pieszych, ani kierowców.