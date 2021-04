Lublin: Pierwsi pacjenci trafią do nowego gmachu SPSK1 w 2023 roku. Jak idą prace?

Wiosną ukończona została w całości trzecia - modułowa bryła największego budynku SPSK 1. Obecnie szklone są otwory okienne w najniższym budynku od strony Al. Solidarności oraz w części od strony Staszica 16, przy dawnej bramie wjazdowej do szpitala, gdzie będzie znajdować się wejście główne.

- Wszystkie prace przebiegają bardzo sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Do połowy 2021 roku budynek zostanie doprowadzony do stanu surowego zamkniętego. Następnie trwać będą prace wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynku, chodzi m.in. o wyposażenie, sprzęt medyczny, zieleń wokół szpitala. Prawdopodobnie na początku 2023 roku pierwsi pacjenci trafią do nowego gmachu SPSK1 - mówi Anna Guzowska, rzecznik szpitala klinicznego nr 1.