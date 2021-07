Lublin: Plac Demokracji zamiast placu Lecha Kaczyńskiego? Tego chce młodzieżówka Nowoczesnej

NOWE Kolejny krok do budowy spalarni w Zamościu. Zamojski magistrat właśnie wydał decyzję środowiskową dla tej inwestycji

Sprawa budowy spalarni odpadów przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu budzi ogromne kontrowersje. Chce ją postawić Veolia Wschód. Okoliczni mieszkańcy od ponad dwóch lat sprzeciwiają się tej inwestycji – i to, jak mówi „w kategoryczny sposób”. Wygląda jednak na to, że do budowy jest coraz bliżej. Zamojski magistrat właśnie wydał decyzję środowiskową dla tej inwestycji.