Lublin: Po majówce ruszą masowe szczepienia na Icemanii

- Przygotowania do otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych w hali Icemania są zakończone. Gdy tylko Szpital Wojskowy otrzyma od NFZ informację o możliwości rozpoczęcia rejestracji i terminie dostawy szczepionek, to punkt rozpocznie działalność. Będzie to zapewne tuż po weekendzie majowym - poinformował lubelski ratusz.