Lublin. Po moście na ul. Żeglarskiej nie ma już śladu. Zobacz zdjęcia AR

Most na Bystrzycy przy ul. Żeglarskiej już rozebrany. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Wcześniej jednak kierowców czeka co najmniej pół roku korzystania z objazdów w rejonie Zalewu Zemborzyckiego. Zobacz, jak teraz wygląda most na ul. Żeglarskiej. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.