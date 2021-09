Lublin. Podczas libacji alkoholowej ugodził nożem swojego brata. Jest już w areszcie

Do zdarzenia doszło w ostatnią sobotę przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, dwóch braci było w trakcie kilkudniowej alkoholowej libacji, oprócz nich w mieszkaniu była też ich matka.

Podczas ,,imprezy” dochodziło do rodzinnych kłótni, jedna z nich przerodziła się w awanturę, podczas której 41-letni mężczyzna uderzył młodszego brata w twarz, ten w odwecie chwycił za nóż i ugodził agresora w klatkę piersiową. W wyniku zdarzenia 41-latek trafił do szpitala, badanie alkomatem wykazało że miał we krwi 1,5 promila alkoholu, drugi

z braci miał natomiast ponad 3 promile.

38-latek został 13 września doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych, na rozprawę poczeka w tymczasowym areszcie - za popełnione czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.