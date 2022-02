Lublin. Policyjny pościg ulicami miasta zakończył się schwytaniem pijanego 22-latka. Staranował radiowóz, a w bagażniku miał grzejniki

Do zdarzenia doszło we wtorek (22.02) rano. Lubelscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili kontrolę prędkości na Alei Warszawskiej w Lublinie. Ok. godz. 9:15 zauważyli szybko jadącą mazdę. Miernik prędkości wskazał prawie 80 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli pomimo wyraźnych sygnałów mundurowych.