Lublin: Pomógł uratować obrazy Matejki. Został patronem skweru przy ul. Elektrycznej

- Dziadek dla mnie był wielkim bohaterem. Życie swoje i rodziny poświęcił, aby ratować dobra narodowe. Uratować to, co stanowiło duchowy symbol dla Polski – podkreśla Barbara Długasiewicz. Pani Barbara jest wnuczką Franciszka Galery, którego imię nosi od piątku (15.07) skwer u zbiegu Elektrycznej, Pawiej i Lotniczej.

F. Galera pomagał w czasie II wojny światowej w ukryciu dwóch dzieł Jana Matejki: „Bitwa pod Grunwaldem” i „Kazanie Skargi”. Obrazy trafiły do Lublina we wrześniu 1939 r. Początkowo były złożone w Muzeum Lubelskim, które mieściło się przy ul. Narutowicza. Po zajęciu miast przez Niemców zostały przewiezione do siedziby Taborów Miejskich przy ul. Elektrycznej. F. Galera, który był kierownikiem Taborów Miejskich, nadzorował akcje przewiezienia obrazów z Narutowicza na Elektryczną. Tam działa Matejki były do 1944 r. ukrywane w specjalnym wykopie pod podłogą budynku gospodarczego. Za ukrywanie obrazów groziła kara śmierci. A za wskazanie miejsca ich przechowywania Niemcy oferowali nagrodę w wysokości 10 milionów marek.