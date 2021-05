Lublin: Portal w centrum miasta. Na placu Litewskim w Lublinie stanęła nowa instalacja

Jak przekonują koordynatorzy projektu, będzie to okazja do poznania nowych ludzi i kultur.

„PORTAL, jak wskazuje sama nazwa, będzie swoistym biletem do podróży w czasie, do miasta przyszłości. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii stworzymy wizualny most, a także umożliwimy mieszkańcom doświadczenie wyjątkowego uczucia, zwanego overview effect. Głównym założeniem inicjatywy jest stworzenie platformy komunikacji dla przechodniów, ale również dla instytucji i organizacji. PORTAL daje możliwość pokazania w stolicy Litwy lubelskich projektów oraz interaktywnych działań po obydwu stronach - informuje Alina Sheyda z Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie.