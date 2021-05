Lublin pożegnał Romana Litmana. Był honorowym przewodniczącym lubelskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Roman Litman przez wiele lat przewodniczył lubelskiej filii GWŻ w Warszawie, był działaczem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Lublinie, wiceprezesem Fundacji „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie”, budowniczym lubelskich mostów i nauczycielem jidysz.

- Dziś z ogromnym żalem pożegnaliśmy Pana Romana - nikt nie zastąpi Go na/przy naszym jidysz-tysz. - czytamy w mediach społecznościowych Pracowni Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie.

Roman Litman (Szloma Haim) urodził się w 1933 roku w Łęcznej pod Lublinem i tam wraz ze starszym bratem pobierał nauki w chederze. Po wybuchu II wojny światowej rodzina Litmanów szukała schronienia na wschodzie. Najpierw została przesiedlona do Tajgi, deportowana na Syberię, później trafiła do Kazachstanu. Dopiero po wojnie w 1945 r. powrócili do Polski i zamieszkali w Lublinie. 14 lat później Szlomo Litman zmienił oficjalnie swoje imię na Roman. Po przyjeździe do Polski uczył się w lubelskiej Szkole Żydowskiej, później ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Od 1957 roku przez kolejne 33 lata pracował w Wojewódzkim Biurze Projektów w Lublinie, dzięki niemu powstało wiele wiaduktów, kładek dla pieszych i większość mostów na Bystrzycy. Był jednym z głównych inicjatorów i organizatorów życia religijnego i kulturalnego społeczności żydowskiej w powojennym Lublinie.