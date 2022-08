Lublin. Protesty w WORD. Jak wygląda sytuacja w lubelskim ośrodku?

- Część egzaminatorów wzięła urlop na żądanie, inni wyrazili chęć pójścia na zwolnienie lekarskie. Takowych jednak jeszcze nie dostałam. Jak na razie wszystkie zaplanowane na dzisiaj egzaminy mają się odbyć, jedynie wystąpi delikatne opóźnienie. Ośrodek w Puławach pracuje bez problemów – mówi Renata Bielecka, dyrektorka WORD w Lublinie.

Pierwszy ogólnopolski protest egzaminatorów WORD trwał od 4 do 8 lipca br. objął on 27 ośrodków w całej Polsce. Tak jak we wtorek w Lublinie, tak i w innych ośrodkach egzaminatorzy brali w tym czasie zwolnienia lekarskie lub urlop na żądanie. Strajki spowodowane są próbą wymuszenia podwyżek pensji osób egzaminujących.

- Protest ma charakter oddolny, każdy z egzaminatorów może zdecydować czy chce w nim wziąć udział czy nie - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej w Krakowie Wojciech Dusza z Komitetu Egzaminatorów RP, podkreślając, że pracownicy WORD czekają na podwyżki już od 14 lat. I dodał także, że na ten moment nie mogą określić do kiedy może potrwać akcja protestacyjna.