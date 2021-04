Lublin: Przy ul. Wojciechowskiej trwa budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego

W ubiegłym roku pracownicy lubelskiego CPR odebrali 852 tys. zgłoszeń pod numerem 112. Zasadnych było 35 proc. telefonów. Największą ilość zgłoszeń przekazano do policji tj. 50 proc. (163 tys.). 41 proc. stanowiły zgłoszenia skierowane do pogotowia ratunkowego (136 tys.), do straży pożarnej przekazano 4 proc. (13 tys.), a 5 proc. (16 tys.) zgłoszeń stanowiły zgłoszenia do służb pomocniczych. Najwięcej telefonów jest w miesiącach: czerwiec i lipiec, a najmniej: styczeń, luty.