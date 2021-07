Lublin: Rasistowski wpis profesora UMCS wywołał burzę. Jest oświadczenie uczelni

Wpis pojawił się w sieci po finale piłkarskich Mistrzostw Europy. Anglicy przegrali go z Włochami po serii rzutów karnych. Po stronie Anglików „jedenastek” nie wykorzystali Marcus Rashford, Jadon Sancho i Bukayo Saka. Dr hab. Mirosław Szumiło tak ocenił mecz na Facebooku: "

Anglików zgubiła poprawność polityczna. Do serii rzutów karnych wystawili aż trzech czarnoskórych zawodników, z których żaden nie strzelił. Wiem, że FB zaraz uzna mnie za rasistę, ale tak to wyglądało". Potem edytował wpis i dodał: "Trener miał do wyboru bardziej doświadczonych i lepszych piłkarzy. Dlaczego wybrał akurat tych trzech? Podejrzewam, że zadecydował o tym parytet rasowy."