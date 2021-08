Lublin: Remont Vetterów złapał kolejny poślizg. Uczniowie nie wrócą do szkoły przy Bernardyńskiej od września. Dlaczego?

Nie udało się. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów nie zainaugurują nowego roku szkolnego w wyremontowanej siedzibie przy ul. Bernardyńskiej. Miasto po raz kolejny przesunęło termin zakończania inwestycji.

– Termin zakończenia prac przez generalnego wykonawcę, czyli firmę Edach Sp. z o.o. został wydłużony do 30 września – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Powód? Przedłużająca się wymiana stolarki drzwiowej. Do wymiany są m.in. dwie sztuki drzwi zewnętrznych, 30 dwuskrzydłowych drzwi wewnętrznych. Początkowo miasto chciało zachować starą stolarkę. W trakcie remontu okazało się jednak, że ich stan techniczny jest na tyle zły, że nie da się ich odnowić. I trzeba je zastąpić nowymi. Zgodę dał na to konserwator zabytków.

– Miasto podpisało umowę z wykonawcą stolarki drzwiowej - jest to Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o. o. Firma ma czas na wykonanie i montaż ościeżnic i drzwi do 15 września – wyjaśnia Głazik. I dodaje, że po zamontowaniu nowych drzwi trzeba będzie wykonać jeszcze niezbędne obróbki wokół nich. Może to potrwać ok. dwóch tygodni.