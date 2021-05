Lublin: Restauratorzy oszczędzą tysiące złotych. Miasto pomaga branży, która bardzo ucierpiała przez pandemię

Ulgi dla restauratorów. Miasto zwolniło ich z opłat za ogródki letnie. Chodzi o te, które znajdują się poza pasem drogowym, np. na deptaku przy Krakowskim Przedmieściu.

- Takie rozwiązanie będzie wymiernym wparciem restauratorów działających przy ul. Krakowskie Przedmieście i wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniom – przekonuje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. I argumentuje: - Lokalni przedsiębiorcy są ważnym elementem miejskiego systemu, dlatego szczególnie zależy nam na zapewnieniu dla nich wsparcia, które pozwoli przetrwać kryzys wywołany epidemią koronawirusa.

Ile zyskają przedsiębiorcy? Nominalna stawka za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni to złotówka dziennie. Przy ogródku o powierzchni 35 m kw. miesięczna opłata wynosi 1050 zł (do tego dochodzi podatek VAT w wysokości 241,5 zł), dla 25 m kw. – 750 zł (VAT – 172,5 zł). Największy ogródek gastronomiczny przy Krakowskim Przedmieściu ma 102,51 m kw. – opłata to zatem 3075,3 zł (VAT - 707,22 zł).