Lublin: Rewolucja w biletach. Opłata będzie zależała od tego, ile przystanków przejedziemy. Kto zyska – kto straci?

- Zakładamy, że to taryfa przystankowa „check-in/out”, jako najbardziej korzystna, umożliwiająca wniesienie opłaty adekwatnie do zrealizowanego przejazdu, stanie się taryfą pierwszego wyboru dla pasażerów, którzy z różnych względów nie zdecydują się na korzystanie z biletów okresowych – mówi Białach. . Cena za „bilet przystankowy” będzie mieściła się w przedziale: 80 groszy – 4 złote 20 groszy. Obecnie bilet 30 minutowy, który trzeba skasować przejeżdżając zarówno jeden przystanek jak i całą trasę danej linii (od przystanku początkowego do końcowego) kosztuje 3 złote 20 groszy.

ZTM proponuje, aby stawka za przejazd pierwszego przystanku wynosiła 80 gr., za drugi – 60 gr., za trzeci – 50 gr., za czwarty i piąty – 30 gr, za szósty i siódmy – 20 gr., za każdy przystanek od ósmego do dwunastego – 10 gr, od trzynastego o do piętnastego – 8 gr, od szesnastego do dwudziestego dziewiątego – 4 gr. Za przystanki powyżej 30 opłata ma nie być już pobierana.

To oznacza, że przejazd np. autobusem linii 18 z Krakowskiego Przedmieścia do dworca PKS przy al. Tysiąclecia (dwa przystanki) będzie kosztował 1,40 zł, czyli mniej niż połowę tego co teraz płacimy.

Ale już na podróż z pętli Padewskiego np. autobusem linii 13 do centrum, czyli pl. Wolności (18 przystanków) wydamy 3,76 zł, czyli to o 56 groszy więcej niż teraz.