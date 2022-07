Lublin. Rowerami na Jasną Górę. Z Lublina wyruszyła IX Pielgrzymka Rowerowa Policjantów Lubelszczyzny [ZDJĘCIA]

To już IX Pielgrzymka Rowerowa Policjantów Lubelszczyzny, organizowana przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego i ks. Bogdana Zagórskiego - kapelana lubelskiej policji. W tym roku bierze w niej udział 28 funkcjonariuszy. Rowerowi pielgrzymi, przed wyjazdem w trasę, uczestniczyli we mszy świętej odprawionej o godz. 9 w archikatedrze lubelskiej.

Z kolei już 3 sierpnia, również sprzed archikatedry lubelskiej, wyruszy 44. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Do udziału w niej można się zapisywać w poszczególnych parafiach tylko do 25 lipca. Koszt uczestnictwa dla jednej osoby to 85 zł, dla dwóch osób z rodziny - 140 zł, a od trzech wzwyż - 190 zł.